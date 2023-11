Paisible Retraite L’ODYSSEE, 4 février 2024, PUSIGNAN.

Paisible Retraite L’ODYSSEE. Un spectacle à la date du 2024-02-04 à 15:30 (2024-02-04 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Le Complexe (L2022008734) présente : Nicole, une septuagénaire un poil aigrie, a toujours pensé qu’elle aurait une retraite paisible dans son petit appartement qu’elle affectionne. Mais la vie est pleine de surprises ! Placée en maison de retraite contre son gré, obligée de manger de la gelée et accompagnée d’un aide-soignant beaucoup trop optimiste et envahissant, elle est très loin de ce qu’elle s’était imaginé pour ses vieux jours. Deux personnages vont apprendre à se connaitre et à se comprendre au fil des jours. Une cohabitation qui sera aussi drôle que surprenante ! De Peter DervillezAvec Evelyne Cervera et Peter DervillezMise en scène de Philippe Elno et Yohan Genin Peter Dervillez, Evelyne Cervera

Votre billet est ici

L’ODYSSEE PUSIGNAN 3, ALLEE DE L’ODYSSEE Rhône

26.0

EUR26.0.

Votre billet est ici