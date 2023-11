La Mondaine L’ODYSSEE, 13 janvier 2024, PUSIGNAN.

La Mondaine L’ODYSSEE. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

ASSOCIATION CULTURELLE L’ODYSSEE (L-R-22-5882 / 4771) présente Une vraie Mondaine, aimable comme une porte de prison, attend la signature d’un inspecteur des assurances pour toucher son héritage… Mais tout va déraper quand un ex un peu trop dévoué et une infirmière revancharde vont s’inviter à la fête ! Une comédie mensongère arrosée d’une belle dose de mauvaise foi menée tambour battant par des personnages sans foi ni loi…Informations pratiques : Conseillé à partir de 12 ans.Parking gratuit et surveillé.Ouverture des portes minimum 30 minutes avant le début du spectacle.Il existe une gratuité pour les moins de 6 ans.Numéro téléphone accès PMR : 04 72 05 10 31 La Mondaine

Votre billet est ici

L’ODYSSEE PUSIGNAN 3, ALLEE DE L’ODYSSEE Rhône

34.0

EUR34.0.

