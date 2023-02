PURSUIT : 50CL W/ ADAM PITS, ANTOINE SY, GRINCH (LIVE) LE REX DE TOULOUSE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

PURSUIT : 50CL W/ ADAM PITS, ANTOINE SY, GRINCH (LIVE) LE REX DE TOULOUSE, 3 mars 2023, Toulouse

Haute-Garonne Pour l’occasion, le collectif propose une line-up internationale en invitant notamment le DJ & producteur britannique, Adam Pits mais aussi le boss de Binary Sound, Antoine Sy; le talentueux Grinch en Live ainsi que Beuss, Gotz et Marinier du crew 50CL. Une scénographie immersive ainsi qu’un show light, laser et VJing seront également de mise ! Faites chauffer les pneus, et entrez dans le circuit à la poursuite de plaisirs simples.

L'ambiance sera bonne et la musique aussi avec une selecta House, Electro, Minimal des années 90s à aujourd'hui.

