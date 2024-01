Purs objets de style Place Patricia Tranchand Istres, samedi 24 février 2024.

Purs objets de style Place Patricia Tranchand Istres Bouches-du-Rhône

Le Polaris centre d’art et GOOD SESSIONS ont décidé de mettre en résonnance des œuvres d’artistes majeurs et une sélection de 5 jeunes créateurs européens

De nombreux partenariats, de prêts publics et privés permettront de présenter des œuvres de grands noms de l’art moderne et contemporain tels que Philippe Parreno, Sol Lewitt, ou encore Philippe Ramette. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-04-28



L’événement Purs objets de style Istres a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Istres