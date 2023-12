Purrs • Nastyjoe • Difference / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Idles, Protomartyr & Shame

PURRS (22h30)

(Post punk – Angoulême, FR)

Il serait revenu le temps d’une Angleterre Thatcherienne dans laquelle la jeunesse disait non au futur. PURRS traduit le retour de ce passé gris à travers ses influences post-punk et remet au goût du jour les questionnements d’une génération qui se répètent au fil du temps.

Inspiré par un réel qui devient parfois insupportable, le groupe trouve une stabilité en évoquant sa capacité à y faire face et réussir par moments à s’en extraire.

Le quatuor trouve ainsi son équilibre en ne taisant pas les angoisses de son expérience, personnelle ou proche, et rassemble les pièces d’un environnement troublé pour nous laisser entrevoir d’autres perspectives.

En faisant converger une urgence artistique singulière puisée dans la Grande Bretagne des années 80 et le constat actuel d’un avenir sombre, PURRS orchestre un présent amer mais qui ne refuse pas l’espoir.

https://purrs.bandcamp.com

NASTYJOE (21h30)

(Post punk – Bordeaux, FR)

La lumière est noire. Elle nous rappelle celle qui éclairait les années du post-punk britannique. Celui-ci convoque un art de la tension et un souci de la mélodie, une gravité réaliste et sincère. Inspiré par ses doutes et ses névroses, les performances du combo bordelais transforment les tourments en ballades et ramènent les espoirs à un chaos cosmique. NASTYJOE tourne en poésie ce que nous ne voulons pas voir, fait ressurgir en négatif qui nous sommes. Un développement anti-personnel pour une sombre communion.

https://spoti.fi/3RmtCsN

https://bit.ly/3RkZHRM

DIFFERENCE (20h30)

(Post punk – Paris, FR)

Groupe parisien créé par Baptiste et Pedro, Difference est aujourd’hui composé de 5 têtes. Cette toute nouvelle formation rock, post punk aux teintes cold wave, apporte à la scène française un souffle enragé.⁠

FFO / Si vous aimez : The Stranglers, Nick Cave, The Murder Capital

———————————

Samedi 20 Janvier 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1HwrZWc2C https://fb.me/e/1HwrZWc2C

Purrs • Nastyjoe • Difference / Supersonic (Free entry)