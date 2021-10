Paris L'international île de France, Paris Purrs + Babel 17 + Dj set L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 18 novembre 2021

de 20h à 23h

Serait-il enfin temps de (re)placer Angoulême sur la carte d’une scène rock désinvolte et frondeuse ? Purrs pourraient en être le porte-drapeau. Tsc Records & L’International présentent : ▪ PURRS (Angoulême – Indie Rock, Post-Punk) Serait-il enfin temps de (re)placer Angoulême sur la carte d’une scène rock désinvolte et frondeuse ? Purrs pourraient en être le porte-drapeau. Ces quatre potes de longue date ont à cœur de rendre leurs lettres de noblesse à la nouvelle scène british, dont l’inspiration est on ne peut plus palpable à l’écoute de leur nouvel EP, “Rhythm & Ethics”, qui combine avec pertinence énergie garage, mélodies cold wave et dandysme post punk. https://purrs.bandcamp.com ▪ BABEL 17 (Paris – Cold Wave) Le groupe mythique de la Cold Wave “Touching Pop”, BABEL 17 ! Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

L'international 5 rue Moret Paris 75011

