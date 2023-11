Purple Vic Winter Market, un marché de Noël de créateurices ! Bar à Bulles Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Purple Vic et le Bar à Bulles s’associent le temps d’un week-end pour l’événement tant attendu de cet hiver : un marché de Noël de créateurices !

Pour sa 1ère édition, retrouvez Purple Vic Market le Samedi 2 Décembre de 11h à 18h, et le Dimanche 3 Décembre de 11h à 19h au Bar à Bulles, endroit incontournable au cœur du 18ème arrondissement.

Viens entre ami·e·s ou en famille pour bruncher, boire un verre et surtout chiner et te faire plaisir en trouvant des pépites !

T’es du genre toujours en dernière minute toi aussi ? Pas d’excuse, on vient de te trouver la dernière occasion de trouver tes derniers cadeaux de Noël pour tes proches.

Tu trouveras sur place un stand géant de vinyles de tous les styles musicaux possible et inimaginable, des bijoux, des habits upcyclés et fait main, des cosmétiques à base de chanvre, des illustrations super originales, et des stands de tattoos, de piercings, de nails, des strass dentaires années 2000 au sapes vintage des années 70 à nos jours : venez dénicher un tas de pépites et vous faire plaisir lors d’un weekend pas comme les autres avec des cadeaux éthiques et de seconde main pour ce Noël 2023 !

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/purple-vic-winter-market/ https://fb.me/e/35U4eHjsK https://fb.me/e/35U4eHjsK

