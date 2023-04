Angel Rising / Trio Inopportun / Maxence Smaniotto Purple Sofa (3, plateau de la Palun) Velaux Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Velaux

Angel Rising / Trio Inopportun / Maxence Smaniotto Purple Sofa (3, plateau de la Palun), 10 juin 2023, Velaux. Angel Rising / Trio Inopportun / Maxence Smaniotto Samedi 10 juin, 19h00 Purple Sofa (3, plateau de la Palun) 5€ Angel Rising (Death Prog) vous attend au Purple Sofa à Velaux accompagné du Trio Inopportun (Rock expérimental) et de l’auteur Maxence Smaniotto qui présentera son nouveau livre « Furie Arménienne ». Friterie et bar sur place, entrée 5 euros (espèce ou chèque). Purple Sofa (3, plateau de la Palun) 13880 Velaux Velaux 13880 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T19:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:30:00+02:00

