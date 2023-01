Les Blue Valentines Purple Sofa (3, plateau de la Palun) Velaux Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Trio Les Blue Valentines au Purple Sofa

Concert 20h30

Les Blue Valentines Trio

https://www.facebook.com/Les-Blue-Valentines-Trio…

Julie Gobert, piano

Hélène Banoun, sax alto

Nicolas Orselly, contrebasse

Un trio jazz qui revisite des standards du jazz .

Infos pratiques

Concert à 20h30 – ouverture des portes 18h00

Tarif de l’entrée pour le concert: 10€

Purple Sofa, 3 plateau de la Palun, 13880 Velaux

Réservation : 06 80 72 74 98

purplesofavelaux@gmail.com

https://www.facebook.com/Purple-Sofa-110227614766690

Bar et restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

