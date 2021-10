Purple Music 2021 Centre culturel suisse, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 6 au 8 octobre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi de 20h à 22h30

payant

Pour cette nouvelle édition du festival, six musiciennes s’emparent de la scène du CCS le temps de trois soirées. Programme élaboré en collaboration avec la Montreux Jazz Artists Foundation, direction artistique Stéphanie-Aloysia Moretti.

MER 06.10 PRUNE CARMEN DIAZ / ERIKA STUCKY

Prune Carmen Diaz, artiste plastique et chanteuse autodidacte, produit une folk-soul lo-fi habitée par une voix ténébreuse et des textes pluvieux. Ses premiers singles sont sortis sur le label suisse Hummus Records. Elle est accompagnée sur scène à la guitare et au clavier par Louis Jucker.

Erika Stucky se situe quelque part entre le punk, le rock, la pop sentimentale et le blues alpin – un jazz malin et un cabaret bizarre avec lesquels elle brasse sa propre mixture, inimitable. Son monde est fait d’idées folles et d’associations étranges qu’elle lie par la musique. Les performances d’Erika Stucky sont sauvages, voraces et vigoureuses, parfois subtiles et vulnérables.

JEU 07.10 LINDA VOGEL / LICIA CHERY

La harpiste et chanteuse Linda Vogel a écrit son premier album Maps to Others en 2019. Grâce à l’utilisation de pédales d’effet et de techniques de jeu étendues, elle élargit le spectre sonore de son instrument et créée son propre univers en juxtaposant des rythmes incisifs aux sonorités inexplorées à une poésie rappée. Ses compositions et textes parlent de ses rencontres avec le monde et se mêlent aux influences des écrivains tels que Bertolt Brecht, Fernando Pessoa ou John Donne. Sur scène elle est accompagnée du batteur Vincent Glanzmann.

Licia Chery s’adapte à toutes les situations, à tous les aléas. Habituée aux concerts full band, elle a pris l’habitude, grâce aux tournées en Allemagne, d’offrir un instant plus intimiste à son public. Accompagnée de son claviériste Raoul Baumann, elle propose un univers Soul, Folk et Pop. Ses compositions parlent d’amour de soi, de courage et d’honnêteté, son amour de la scène se transmet de manière contagieuse, et ses mélodies ne quittent plus l’esprit.

VEN 08.10 CHARLOTTE GRACE / NNAVY

Charlotte Grace est un projet de pop alternative. Composé de Charlotte, Keni, Lukas et Tania, le groupe offre un univers sonore inspiré des classiques de la soul, du rock décomplexé et de l’éléctro expérimentale. Ensemble ils composent l’EP Birth en 2018 et prépare la sortie de leur premier album.

Originaire du Burundi, NNAVY est une artiste émergente lausannoise. Depuis toute petite, elle montre un grand intérêt pour le monde de la musique et notamment pour le monde de la soul. Elle puise ses inspirations dans les compositions de Daniel Caesar, Tom Misch, Jordan Rakei, Refs, FKJ, Nina Simone et pleins d’autres. Elle sort son premier album Blue en 2020 dans lequel sa voix et ses textes reflètent son vécu et les tracas quotidiens de la vie.

Centre culturel suisse 32-38 rue des Francs-Bourgeois Paris 75003

Contact :Centre culturel suisse. Paris https://ccsparis.com/

© Charlotte Grace