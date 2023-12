Purple Dusk — Sara Miette & Lucas Michenaud 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Purple Dusk — Sara Miette & Lucas Michenaud
38Riv Jazz Club Paris, 14 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 14 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€ Jazz et chansons françaises — Cool jazz for quiet dreams Ce duo complice navigue autour d’un répertoire au croisement du Great American Songbook, de la chanson française, du folk et de la musique brésilienne. Les agiles tirades chantées, soutenues par la guitare rythmique de Lucas installent le spectacle sous le signe de l’élégance et de la rêverie. Sara Miette : chant

