PURPLE DISCO MACHINE (live) LE BIKINI Ramonville St Agne, jeudi 17 octobre 2024.

PURPLE DISCO MACHINEPartie intégrante de son identité, le nom d’artiste de Tino Piontek, PURPLE DISCO MACHINE, rend hommage à la fois à son héros de la funk Prince mais aussi au sens innée de la danse de Gloria Estefan avec Miami Sound Machine. Si son identité musicale a d’abord été nourrie dans les clubs de l’Allemagne de l’Est dans lesquels sa passion pour la house et la disco s’est épanouie, il a depuis évolué pour devenir le roi de la radio et du streaming. Comptabilisant plus d’un million de streams sur les plateformes et collectionnant les multiples ascensions dans les tops European Airplay Chart avec ses hits Hypnotized , Fireworks , Dopamine et In the Dark , ce titre de roi lui correspond bien. Au-delà de la radio, il est devenu le 2e artiste ayant le plus vendu selon Beatport, le service de streaming de musique de dj, faisant ainsi parti des dj favoris des clubs aux quatre coins du monde. Il doit ce classement à ses titres électrisants ‘Body Funk’ ‘Dished (Male Stripper)’, ‘Playbox’, et ‘Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killing-ton’.PURPLE DISCO MACHINE enchaîne les succès avec sa victoire aux Grammy Awards pour son remix de ‘It’s About Damn Time’ de Lizzo, ses multiples remixes pour Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Sir Elton John, Britney Spears, Fatboy Slim, Lady Gaga, Ariana Grande, Diplo, Sidepiece entre autres. Prouvant sa passion pour l’intimité du dancefloor, le producteur de renom a donné plus de 80 sets à travers l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie du Sud, plus de 80, ainsi que des apparitions dans les festivals de Coachella, de Tomorrowland et d’Ushuaia Ibiza. Un artiste passionné et faiseur de hits extraordinaires, son influence sur la scène mondiale se fera sentir sur l’avenir musical et ses prochaines générations.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-10-17 à 19:30

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31