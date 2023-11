Purcell, Louis-Noël Bestion de Camboulas Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert de musique baroque avec Louis-Noël Bestion de Camboulas La musique fête la musique : Sainte-Cécile, patronne des musiciens, resplendit dans l’Ode que lui consacre Henry Purcell en 1692. Elle est don des dieux, entonne le livret, elle introduit l’harmonie parfaite dans l’Univers, portée par le souffle de l’orgue, «merveilleuse machine » à laquelle se soumettent le « Luth mélodieux, le Violon léger, la Viole altière, la douce Guitare, la Flûte amoureuse ». À cette Ode à la musique, l’ensemble Les Surprises ajoute celle de John Blow ainsi qu’une création mondiale de Benoît Menut. JOHN BLOW

Ode à Sainte-Cécile BENOÎT MENUT

La Nuit obscure d’après Saint-Jean de la Croix (commande de Radio France – création mondiale) HENRY PURCELL

Ode à Sainte Cécile / Hail, bright Cecilia – Ode for St Cecilia’s Day ENSEMBLE LES SURPRISES

ENSEMBLE LES SURPRISES

LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

