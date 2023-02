PURCELL : DIDON ET ENEE OPERA ROYAL, 19 mars 2023, VERSAILLES.

PURCELL : DIDON ET ENEE OPERA ROYAL. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 18:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 53.9 à 143.0 euros.

OPERA ROYAL VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

PURCELL : Didon et Enée

Distribution

Helen Charlston Didon, reine de Carthage

Ana Vieira Leite Belinda, sa sœur

Renato Dolcini Enée, Magicienne

Maud Gnidzaz Sorcière

Virginie Thomas Sorcière

Jacob Lawrence Marin

Les Arts Florissants Chœur et orchestre

William Christie Direction

Compagnie Blanca Li

Blanca Li Mise en scène et chorégraphie

Pierre Attrait Décors

Laurent Mercier Costumes

NN Lumières

Spectacle en anglais surtitré en français et en anglais





Opéra en trois actes sur un livret de Nahum Tate, créé à Londres en 1689.

Peu d’opéras baroques ont connu un tel destin et ont suscité tant d’émotions à travers les siècles. Composé par Purcell – celui qu’on nomma également l’« Orpheus britannicus » – ce chef-d’œuvre absolu de la musique baroque anglaise fait le récit des amours sincères mais malheureuses d’Enée, futur fondateur de Rome, et de Didon, reine de Carthage. Ce mythe d’inspiration antique touche de façon particulière la singularité baroque : dans l’opéra tel qu’il s’épanouit au XVIIe siècle, c’est la femme bafouée qui prend le pas sur l’homme d’action. Archétype de la trahison amoureuse, Didon inspirera plus d’une centaine d’œuvres lyriques aux compositeurs occidentaux, de Cavalli à Britten. Mieux que tout autre, elle donne à entendre le chant déchirant de l’âme brisée – comme dans le sublime lamento final écrit par Purcell (« When I am laid in earth »), aujourd’hui entré dans l’imaginaire collectif du désespoir.

Très ramassé dans sa forme, Didon et Enée est un opéra d’une étonnante variété, mêlant pastorale, comédie burlesque et tragédie. Il s’agit aussi de l’une des pièces les plus chéries de William Christie et des Arts Florissants, qui l’ont souvent donnée en concert et dont la dernière version remonte à 2009.

C’est donc avec grande hâte qu’est attendue cette nouvelle Didon et Enée, dont la mise en scène sera confiée à la chorégraphe madrilène Blanca Li. Membre de l’Académie des Beaux-Arts, Blanca Li est déjà bien familière des Arts Florissants, avec qui elle a collaboré pour le spectacle Les Indes galantes à l’Opéra national de Paris en 1999. Ce projet sera également porté par de jeunes solistes exceptionnels, sélectionnés parmi les lauréats des dernières éditions du Jardin des Voix, l’académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants.

Nul doute que cette nouvelle production marquera l’un des temps forts de la saison lyrique 2022-23 !

Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Teatros del Canal, Teatro Real de Madrid, Théâtre Impérial de Compiègne, Gran Teatre del Liceu



Catégorie Prestige : de très bonnes places ainsi qu’une coupe de Champagne et le programme offerts à retirer sur place.

N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89

