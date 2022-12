Puppies In The Sun • Arthur J. Reptilian • Lucas Lockeridge / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 28 janvier 2023, Paris.

Le samedi 28 janvier 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

•B E R N A D E T T E • et le Supersonic présentent

PUPPIES IN THE SUN

(Experimental rock – Buh Records – Lima, PÉROU)

Puppies in the Sun est un duo péruvien de noise rock composé d’Alberto Cendra aux synthétiseurs et de Cristobal Pereira à la batterie et au chant.

Combinant percussions acoustiques, samplers et synthétiseurs, Puppies in the Sun cherche à réaliser une performance live hypnotique et cathartique. Influencés par le krautrock, la techno, le néo-psychédélisme et le black metal, les sons de Puppies pourraient être résumés comme la fête psych-rock du catalogue de BUH RECORDS.

Puppies in the Sun exploite au maximum son instrumentation compacte pour s’imposer comme un groupe de (noise) rock sans la présence de guitares ou de basses. Loin d’être une limitation, ceci leur donne une plus grande liberté. Le bas du paysage sonore est déclenché sur le schéma du synthétiseur de Cendra par la batterie de Pereira. C’est l’une des caractéristiques qui ressortent du style organique, minimal et spontané du groupe.

ARTHUR J. REPTILIAN

(Post punk – Vorota – Paris/England, FR/UK)

Originally hailing from the UK, Arthur J. Reptilian is a post-punk, experimental pop and DIY musician based in Paris. Patch-working together inspiration from rock-a-billy, alternative pop, gregorian choirs, post punk and more, Arthur J Reptilian portrays a restless being on this planet looking to make sense of it all.

LUCAS LOCKERIDGE

(Electronic – Manchester, UK)

Lucas Lockeridge is a electronic producer and musician based out of Oldham, Greater Manchester.

