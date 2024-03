PUPPETMASTAZ CAMILLE WEALE L’ECHONOVA St Ave, mardi 30 avril 2024.

? Ouverture des portes : 20H00 – Début des concerts : 20H30?? Si vous aimez : Le Hip Hop, les marionnettes et les soirées de folieImaginez un mélange entre le Muppet Show et le Wu-Tang Clan et vous obtenez le « toyband » Puppetmastaz ! Composée entièrement de marionnettes, cette étrange et mutante formation joue avec la dimension infantile et carnavalesque du hip-hop. Ces créatures bizarres et hyperactives distillent des sons aussi lourds que puissants.En ouverture de la soirée, découvrez le nouveau projet des membres de Dalva : Camille Weale. C’est une parole de femme, celle d’une jeune maman qui parle de son burnout, de sexualité, des clichés virilistes… Un projet nécessaire qui se balade avec aisance entre trip hop, jersey et rock.PUPPETMASTAZIl y a plus de 20 ans, dans les marais de Berlin, des créatures d’origines diverses ont formé le puissant PUPPETMASTAZ. Les Puppetmastaz ont travaillé avec des humains tels que Chilly Gonzales, Le Peuple de L’herbe, Modeselektor, Smokey Joe and the kid, Mouse on Mars, Hippocampe Fou, Soom T, Schlachthof Bronx et beaucoup d’autres. Après divers succès comme « Puppetmad », « Pet Sound » ou « Bigger the Better », ils ont réussi à se développer et à rester indépendants dans cet environnement spécial qu’est l’industrie musicale.Avec «Welcome To The Zoo», leur dernier album, ils offrent un son reboosté mais les mêmes folies des marionnettes. Leur spectacle unique a été joué dans des festivals comme Roskilde, Dour, Sonar ou encore Lollapalooza, pour en nommer quelques-uns. Cette fois-ci, ils proposent un show encore plus puissant pour ravir les oreilles et les yeux sur scène. Leur brillant mélange de marionnettes délicieuses, d’humour bizarre et de hip-hop hardcore présente une expérience incroyable, en direct ou sur cassette.CAMILLE WEALEautrice et interprète franco-anglaise, fait naître une pop électro expérimentale, trash, décadente et mystique, qui a trempé son âme dans la trap, la drill & la soul.Elle puise ses influences dans la nouvelle scène underground féminine ( Sevdaliza, Noga Erez, Shygirl…).Ses textes renversent les clichés virilistes, assument une sexualité « gender fluid », parlent de dépossession des corps et du « burn out » des mères.Elle débarque sur scène en avril avec un premier EP, Bad Mother, entourée des bruxellois YA$KA – électronique, pad & synthé – et marolito – guitare électrique expérimentale -.

Tarif : 17.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:00

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56