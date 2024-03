PUPPETMASTAZ + 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans, jeudi 23 mai 2024.

PUPPETMASTAZ + 1ERE PARTIE PUPPETMASTAZ (HIP-HOP – ALLEMAGNE) Jeudi 23 mai, 20h30 L’Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 17€ / PRÉVENTE : 22€ / SUR PLACE : 25€

PLACEMENT LIBRE, DEBOUT

PUPPETMASTAZ (HIP-HOP – ALLEMAGNE)

PUPPETMASTAZ est un groupe composé de créatures terrestres et extraterrestres. Ils sont les auteurs de succès mondiaux comme Puppetmad, Pet Sound, Bigger the Better, Mephistopheles, Take me on a Ride ou Purple Maple.

Leur spectacle live inégalé a été présenté dans divers festivals et sur plus de 1000 spectacles !

Ce groupe indépendant existe depuis 9 albums et continue de grandir à chaque sortie. Leur nouvel album « Welcome to the Zoo » devrait sortir le 30/06/2023.

Et rien n’indique qu’ils soient sur le point de s’arrêter….

L'Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire