Portes ouvertes Samedi 18 mars, 10h00 Pupaschool l'école maternelle et primaire Montessori Les portes ouvertes sont l'occasion d'en savoir plus sur la pédagogie Montessori. Nous vous faisons découvrir la classe et son matériel et surtout notre équipe pédagogique. Pupaschool l'école maternelle et primaire Montessori 58 rue Jean Jaurès 51000 Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Plus de renseignements sur notre site www.pupaschoolmontessori.fr

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T16:00:00+01:00

