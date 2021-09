Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Punti di storia : conférence sur l’Empire et la Corse Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud

Punti di storia : conférence sur l’Empire et la Corse Hôtel de la Collectivité de Corse, 18 septembre 2021, Ajaccio. Punti di storia : conférence sur l’Empire et la Corse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de la Collectivité de Corse

Professeur des Universités, Università Pasquale Paoli, Antoine-Marie Graziani est membre senior de l’Institut universitaire de France. Son intervention portera sur les contextes historiques des chants et des musiques présentés dans le cadre de la programmation des Journées du Patrimoine à l’Hôtel de Région. La conférence aura lieu dans le Salon d’honneur de l’hôtel de la Collectivité de Corse.

Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Conférence d’Antoine-Marie Graziani sur l’Empire en Corse. Hôtel de la Collectivité de Corse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:15:00

Détails Catégories d’évènement: Ajaccio, Corse-du-Sud Autres Lieu Hôtel de la Collectivité de Corse Adresse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ville Ajaccio lieuville Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio