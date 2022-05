Punk-Rock sur la Blanche Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

L'association LilianéJosé Rock Musique organise une soirée concert avec les brestois de MC Viper et Working Class Zero en 1ères parties des orléanais de Komintern Sect, pionniers de OÏ! française, pour leur unique date dans la Région! Groupe orléanais formé en 1981, reformé en 2014, les Komintern Sect sont considérés comme les pionniers de la Oi! française. L'année 2021 marque l'année des 40 ans du groupe qui sort un nouvel album intitulé "Des Jours Plus Durs Que D'autres." Gobelet personnalisé de l'évènement 1€ +33 2 98 46 06 88

