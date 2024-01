Club Tropicalia ~ Clubbing Latino, Afro Urban, Reggaeton, Caribbean & Brazil à Paris 11 !! PUNK PARADISE Paris, samedi 13 janvier 2024.

Club Tropicalia ~ Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Brazil à Paris samedi 13 janvier de 23h à l'aube au Punk Paradise !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T23:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-13T23:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

◖◖◖◖ LATINO ÷ AFRO VIBES ÷ CARIBBEAN ÷ BRAZIL ◗◗◗◗

۞ SAM. 13 JAN. ۞ PUNK PARADISE (Paris 11) ۞ 23H-5H ۞

PAF : 8€ (+frais) en prevente // 10€ sur place

Prevente coupe file ->> https://shotgun.live/events/club-tropicalia-13-1-latin-afro-caribbean-brazil-party

Clubbing Tropical vibes le SAMEDI 13 JAN. 2024 pour commencer l’année en sueur avec les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #dancehall, #urbanlatino, #afrovibe, #bailefunk, #shatta ou #latinbeats !

▤ SAM. 13 JAN. ▤ 23H-5H ▤ PUNK PARADISE ▤

44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris

⎃ ⎃ ⎃ CLUBBING AFRO/LATINO/BRAZIL/CARAIBES ⎃ ⎃ ⎃

★ DJ CUCURUCHO (Tropical vibes) ★

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

⌲ https://www.facebook.com/djcucurucho

⌲ http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias

⌲ http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

★ DJ GORILAN (Reggaeton/Afrobeats/Tropical) ★

Sans cesse entre la France et la Côte d’Ivoire, DJ Gorilan a organisé et joué dans de nombreuses soirées à Abidjan et Paris où il a officié avec le collectif NOISE. Ses influences musicales sont afro et latino au sens large, avec des sets détonnants qui combinent afrobeat, reggaeton, baile funk et tribal house !

⌲ https://www.facebook.com/gorilan.m

⌲ https://soundcloud.com/gorilan

★ DJ MIXITY by GROOVALIZACION DJs (Caribbean/Afro/Latino/Brazil) ★

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

⌲ https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/

⌲ https://www.groovalizacion.org

⌲ https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

⌲ https://soundcloud.com/groovalizacion

Afriscope Africultures // Groovalizacion Radio // Bonbon La Nuit // Lylo // Que Faire à Paris ? // ParisBouge.com // Que Tal Paris // Evensi // Le Parisien Etudiant

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

https://www.facebook.com/baltropicalpaname

https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname

