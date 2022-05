Punk in Drublic Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire 61 EUR Punk Rock, bière, after party dancefloor et pleins d’autres surprises sont au menu de cette deuxième édition du festival !

Du côté bière vous pourrez retrouver au bar une sélection de choix de notre fidèle punk partenaire BrewDog ainsi que les locaux de l’étape aka la fierté Tourangelle j’ai nommé la La P’tite Maiz’

( plus d’info à venir très bientôt )

Des food trucks

