Punk de Meufs : MADAM + RADICAL KITTEN Salle du Bal à Aude Trèbes, samedi 13 avril 2024.

Punk de Meufs : MADAM + RADICAL KITTEN Du rock, voire du punk, un tantinet grunge pour une soirée 100% lead féminins, au cas où il en reste encore qui doutent que les meufs savent faire du gros son ! ça va chauffer au Bal à Aude ! Samedi 13 avril, 20h30 Salle du Bal à Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Du rock, voire du punk, un tantinet grunge pour une soirée 100% lead féminins, au cas où il en reste encore qui doutent que les meufs savent faire du gros son, venez découvrir : RADICAL KITTEN + MADAM ! ça va chauffer du parquet au Bal à Aude !

21h : Radical Kitten

« J’avais l’impression de me faire engueuler tout le long de l’album » dixit un chroniqueur. Tant mieux. Trio toulousain, enfants terribles. Rrriot postpunk meow. Et noise. Et no wave. Pas de fioritures, pas le temps. La musique ultra-tendue des chatons enflamme le dance floor. Leurs textes queers et féministes écorchent le patriar-cat et son monde. En guise de griffes : un cocktail molotov de chants scandés, des textes soutenus par la musique soutenue par les textes etc. La bande décochera début 2024 son 2nd LP “Uppercat”. All Cats Are Beautiful.

Sur Youtube

22h : MADAM

Au départ il n’y avait rien. On ne se connaissait pas, on s’est rencontrées pour monter le groupe. On s’est enfermées dans des studios et on y a écrit nos premiers morceaux, ensemble. C’est un processus qu’on n’a jamais lâché depuis. On a fait des concerts aussi vite qu’on a pu, parce que faire des concerts c’est ce qu’on aime. Y avait personne, puis au fur et à mesure y avait un peu moins personne. On est encore intriguées d’entendre les gens chanter des paroles que nous même on oublie parfois. Faire la musique qui nous plait, et arriver à partager ça avec des gens qui la comprennent, c’est étrange comme sensation. C’est enivrant. On vibre pour ces moments là.

Sur Youtube

Tarif : 13 € le concert + frais de loc en Prévente / Gratuit pour les – de 12 ans.

Jeunes : PASS CULTURE et ACTICITY

Sur Place : Tarif Normal à 15 € / Tarif Réduit à 12 € / Tarif Solidaire à 17 €.

Ouverture des Portes à 20h30.

SUR PLACE

*Buvette & Restauration* Produits locaux et/ou bio. CB acceptée.

*Safe Zone* *Parking PMR*

EV FB https://fb.me/e/4f5eM54Xl

Billetterie

Salle du Bal à Aude 0, rue de l’industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/punk-de-meufs-madam-et-radical-kitten/ »}] [{« data »: {« author »: « radical kitten », « cache_age »: 86400, « description »: « no wave noise/riot grrrl punk by queer/feminist Toulouse based band Radical Kittenn »I don’t wanna » is taken from our first LP ‘Silence is Violence’, released on October 2020 nYou can pay what you want for album’s digital version here : https://radicalkitten.bandcamp.com/nFollow us here : https://www.instagram.com/radical_kitten_/nAnd here : https://www.facebook.com/Radical-Kitten-2269316249827120/nnVideo Directed by Bonella Holloway // go see his work u2764nhttp://www.bonellaholloway.com/nnA huge thank you to all the friends, hairy or not, for their wonderful participation // un immense merci u00e0 tout.es les ami.es, poilu.es ou pas, pour leur merveilleuse participation u2665 u2764 u2765 u2763 u2766 u2767nnI don’t wanna see your face no morenyour lies you can keep itnyou’re messing with your trap-clapnbut we’re not as stupidni don’ t wanna hear your liesnyou’re drowning in your own shitnthe world / doesn’t turn / around younwe’ll see you fallingnnI don’t give a shit, don’t give a fuck !nI don’t give a shit about your face ! », « type »: « video », « title »: « RADICAL KITTEN – I don’t wanna (Official Video si si ) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Bjt4uZt4NOY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Bjt4uZt4NOY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5kOn1C_yqc1KebjrVUiAwg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Bjt4uZt4NOY?si=PImkMRyk1JqFftj0 »}, {« data »: {« author »: « MADAM », « cache_age »: 86400, « description »: « Bienvenue dans la Meute.nPremier album « Thanks for the Noise », sortie le 12.04.24nn[ CREDITS ]nnRu00e9alisation & Post Production : Gabbie BurnsnCadrage : Les Incultu00e9snEnregistrement : Julien Couralet, Studio CapitolenRu00e9alisation : Julien BousquetnMix : Lionnel BuzacnMastering : Bill Skibbe, Third Man RecordsnnUn immense merci u00e0 Julie Dubois (Palmyre Wig) pour le maquillage, u00e0 Thibaud, Pascal et Bebel pour la voiture et le terrain.nA Salade Supru00eame pour le sous-sol, et u00e0 toutes les personnes qui sont venues danser.nn[ LYRICS ]nnI am feelin’ like I’m fearlessnI am coming from the crowdnDo you hear me when I’m runnin’ ?nDo you hear me runnin’ fast ?nnYou know you are in the crew now,nDon’t you wanna come and shout ?nDo you hear me when I’m callin’ ?nDo you hear me ? Bienvenue dans la meute.nnHowl ! Howl ! Howl ! Are you with me ?nHowl ! Howl ! Howl ! Are you breathing ?nHowl ! Howl ! Howl ! Oh, we are the wolvesnBienvenue dans la, bienvenue dans la meute !nnYou can throw me to the wolves,nLook I am the leader now.nDo you hear me in your dreams ?nDo you hear me running fast ?nnFast. Fast, fast, fast.nBienvenue dans la meute.nnHowl ! Howl ! Howl ! Are you with me ?nHowl ! Howl ! Howl ! Are you breathing ?nHowl ! Howl ! Howl ! Oh, we are the wolvesnBienvenue dans la, bienvenue dans la meute !nn#MADAM #rockband #lameute », « type »: « video », « title »: « MADAM – LA MEUTE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/S-CKybBKkZg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=S-CKybBKkZg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8WpSH3qDsVxbcpZ7XFcsWA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/S-CKybBKkZg?si=7cHicnXpubjE3lRK »}, {« link »: « https://fb.me/e/4f5eM54Xl »}, {« link »: « https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/punk-de-meufs-madam-et-radical-kitten/ »}] https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/punk-de-meufs-madam-et-radical-kitten/

punk rock