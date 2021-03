Paris boutique-atelier klin d'oeil Paris Punch needle boutique-atelier klin d’oeil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le punch needle est une technique de broderie avec des points avants. Avec un simple outil et la de laine, vous pourrez réaliser une broderie en relief colorée, graphique et moderne. Après l’atelier, vous repartirez avec votre création et le matériel.

Étudiant : 3€ / Personnel : 5€

L’UVSQ propose un atelier hors les murs à la boutique atelier klin d’oeil à Paris pour vous initier à la technique du Punch Needle avec la créatrice textile : Chaumière l’oiseau. boutique-atelier klin d’oeil 6 rue Deguerry Paris Paris 11e Arrondissement

