Punch et Judy – Théâtre Sirocco TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 30 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-30 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Théâtre/Marionnettes. Drôle, tragique et burlesque, cette nouvelle interprétation du théâtre de marionnette anglaise traditionnelle véhicule émotion et esthétisme, où Mister Punch apparaît plus brutal que jamais, créant des situations cruellement drôles, aus côtés de Kate, personnage touchant et attendrissant, se noyant dans les souvenirs de son passé… Sanglante et bouffonne, la marionnette de Mister Punch se rit de tout, il est un personnage cruel, amoral, qui n’a aucun sens logique, si ce n’est celui de refuser qu’on lui dicte sa vie. Dans une pièce mêlant tradition et modernité, le Théâtre Sirocco pousse les limites de la marionnette anglaise, nous offrant un duo scénique hétéroclite, mais complémentaire, avançant vers un destin commun, jonglant avec la vie, jouant avec la mort… Écrit et interprété par Geoffrey Saumont et Farah SadallahMise en scène : Romain Bogrand. Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/