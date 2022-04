Pump Party Tour 2022 Avoine, 14 mai 2022, Avoine.

Pump Party Tour 2022 Avoine

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 20:00:00

Avoine Indre-et-Loire

Pump Party Tour

Cet événement autour de la glisse urbaine se déroulera au pumptrack d’Avoine, le 14 mai 2022 de 10h à 20h à la Plaine de jeux du Lac Mousseau

Cet événement pumptrack prend la forme d’un tour avec plusieurs étapes réparties dans des régions différentes de France.

La journée sera composée de séances d’initiation, d’épreuves compétitives destinées au vélo et à la glisse urbaine et des animations.

L’objectif : promouvoir l’usage des pumptracks et réunir tout le monde autour d’un seul et même lieu, peu importe le niveau, la pratique, l’âge… Afin de créer un moment de partage et de convivialité fort entre tous, à l’image de cet équipement, véritable lieu de lien social.

pumppartytour@gmail.com https://www.pumppartytour.fr/

