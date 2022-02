PUMP – Concert LE STOCK, 26 février 2022, Mennecy.

Sors ta veste en Jean, ton 501, tes Nike et ton skateboard, nous nous chargerons des gigowatts !!! Et si ça ne te plait pas, tu fais comme dans l’infanterie et tu te casses ailleurs. **Chant** – Thierry Deletang **Guitare** – Tom Fremont **Batterie** – Jimmy Montout **Basse** – Laurent Morel **Son** – Vincent Segal ### ▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬ – Entrée gratuite – Ouverture à 16h – Happy Hour de 16h à 19h – Début du concerts vers 20h30 ( /!\ Balances l’après-midi) Sélection de bières artisanales & locales en pression ou bouteilles – Vins – Nombreux softs Planchettes de saucisson, de terrine et tartinables (poisson, légume) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ See you !

Nom de Zeus Marty, PUMP jouera Back To Rock pour la première fois au STOCK Un concert particulier puisque le repertoire de la soirée Back To Rock sera orienté début 70’s jusqu’à milieu des 80’s.

LE STOCK 7 rue Charles Péguy Mennecy Mennecy Le Village Levitt Essonne



