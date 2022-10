Pulverdampf – Concert punk rock

Pulverdampf – Concert punk rock, 19 novembre 2022, . Pulverdampf – Concert punk rock



2022-11-19 20:00:00 – 2022-11-19 22:30:00 Groupe punk rock centre breton composé de trois énergumènes qui te fera sentir l’odeur de la poudre à canon ! En pleine ascension depuis la sortie de leur deuxième album état d’urgence. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville