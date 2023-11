Pulse Théâtre Le 13e Art Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant

16€ – 33€

Mêlant danse hip-hop, danse contemporaine et théâtre, Pulse bouscule les codes et tente de trouver une réponse à cette course effrénée à la compétition qui nous assaille de toutes parts.

Au regard d’une société qui place la productivité au centre de ses priorités, le chorégraphe François Lamargot s’interroge sur l’issue d’un mode de fonctionnement basé sur la compétition entre les êtres. Des corps qui, sans cesse, se passent les uns devant les autres, une surenchère à qui sera le premier. Quelle sera donc l’issue de cette course en avant ? La compagnie du Poisson/Buffle nous emporte ici dans un tourbillon artistique frénétique orchestré par une écriture chorégraphique singulière.

Théâtre Le 13e Art 30 Place d’Italie 75013 Paris

Poisson Buffle