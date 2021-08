Pulse Constellations + Let it burn Caen, 14 septembre 2021, Caen.

Pulse Constellations + Let it burn 2021-09-14 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-14 22:00:00 22:00:00 centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen Calvados Caen

Une soirée, deux solos pour découvrir des jeunes chorégraphes à l’écriture du corps radicalement différentes, l’une minimaliste l’autre politique, mais l’une et l’autre portée vers la transe.

Première création du chorégraphe américain Gabriel Schenker, Pulse Constellation s’aventure du côté d’une écriture minimaliste composée au millimètre. Ce solo prend appui sur la partition d’une œuvre de musique électronique de la fin des années 1970, Pulse Music III de l’américain John McGuire, pour explorer les limites entre le dançable et l’audible. S’immisçant à l’intérieur des lignes rythmiques, le danseur en dissèque la complexité et propose une nouvelle écoute par une gestuelle fluide, aérienne et dynamique.

Pièce d’une rare intensité, signée par les chorégraphes brésiliennes Marcela Levi et Lucía Russo, Let it burn repose sur la force d’interprétation de la danseuse Tamires Costa, co-créatrice du solo. Elle est portée par l’esprit et l’énergie des grands du jazz (Thelonius Monk, Dizzy Gillespie, Nina Simone), des figures de la danse et des icônes d’aujourd’hui (Valeska Gert, Josephine Baker, Michael Jackson et les Brésiliens Grande Otelo et MC Carol) et d’autres invisibles qui semblent prendre possession de son corps. Au plus près des spectateurs, Tamires Costa passe du burlesque à une transe presque dérangeante où les stéréotypes associés aux corps noirs nous sautent au visage et se trouvent pulvérisés dans le même mouvement.

REPORT – initialement programmé en février et mai 2021

© CCNCN

https://ccncn.eu/evenement/pulse-constellations-let-it-burn/

dernière mise à jour : 2021-08-09 par OT Caen la Mer