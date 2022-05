Pulse Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Pulse Caen, 3 mai 2022, Caen. Pulse centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11 rue du Carel Caen

2022-05-03 15:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11 rue du Carel

Caen Calvados Œuvre de Tristan Ménez présentée au CCN Caen Normandie, dans le cadre du festival Interstice.

Avec Station Mir / Festival ]interstice[ rencontre des inclassables. Avec l’installation Bloom comme point de départ d’une réflexion artistique et d’expérimentations plastiques induites par la mise en vibration de l’eau, Tristan Ménez développe avec Pulse un nouvel environnement sonore et visuel, composé d’une série de quatre fontaines, au milieu desquelles le visiteur est appelé à déambuler. Œuvre de Tristan Ménez présentée au CCN Caen Normandie, dans le cadre du festival Interstice. Avec Station Mir / Festival ]interstice[ rencontre des inclassables. Avec l’installation Bloom comme point de départ d’une… https://ccncn.eu/evenement/pulse/ Œuvre de Tristan Ménez présentée au CCN Caen Normandie, dans le cadre du festival Interstice.

Avec Station Mir / Festival ]interstice[ rencontre des inclassables. Avec l’installation Bloom comme point de départ d’une réflexion artistique et d’expérimentations plastiques induites par la mise en vibration de l’eau, Tristan Ménez développe avec Pulse un nouvel environnement sonore et visuel, composé d’une série de quatre fontaines, au milieu desquelles le visiteur est appelé à déambuler. centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11 rue du Carel Caen

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11 rue du Carel Ville Caen lieuville centre chorégraphique national de Caen en Normandie 11 rue du Carel Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Pulse Caen 2022-05-03 was last modified: by Pulse Caen Caen 3 mai 2022 caen Calvados

Caen Calvados