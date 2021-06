Pulsations – Vespro della Beata Vergine – Monteverdi – Pygmalion & Raphaël Pichon Église Notre-Dame, 30 juin 2021-30 juin 2021, Bordeaux.

Pulsations – Vespro della Beata Vergine – Monteverdi – Pygmalion & Raphaël Pichon

du mercredi 30 juin au jeudi 1 juillet à Église Notre-Dame

Joyau de la polyphonie vénitienne, les Vêpres de Monteverdi éclatent et resplendissent dans une profusion de couleurs, de styles, d’expressivité vocale et de plénitude sonore. Lorsqu’il assemble ses Vêpres en 1610, Monteverdi espère obtenir le poste de maître de chapelle à la basilique San Marco de Venise. Comme Gabrieli avant lui, il joue ainsi avec l’architecture singulière du lieu et profite des nombreuses tribunes pour créer des effets de spatialisation et de dialogues musicaux saisissants. L’Église Notre-Dame devient, le temps du festival, notre San Marco : une nouvelle chambre d’échos pour ce chef d’œuvre d’une grande modernité où se côtoient suavité des harmonies, monodie accompagnée, grandes pages chorales et virtuosité ornementale. Un prodige hypnotique et jubilatoire ! Vespro della Beata Vergine, SV 206, Claudio Monteverdi Maïlys de Villoutreys, Perrine Devillers, sopranos William Shelton, alto Zachary Wilder, Reinoud Van Mechelen, Olivier Coiffet, ténors Renaud Brès, Geoffroy Buffière, basses Pygmalion, chœur et orchestre Raphaël Pichon, direction Bertrand Couderc, lumière

Tarif plein : 40EUR | Tarif réduit : 25EUR | Tarif Carte jeune : 10EUR | Tarif enfant : gratuit | Tarif groupe : 32EUR

Église Notre-Dame 1 rue Mably, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



2021-06-30T22:00:00 2021-06-30T23:30:00;2021-07-01T22:00:00 2021-07-01T23:30:00