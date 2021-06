Bordeaux Darwin écosystème Bordeaux, Gironde Pulsations – MO’S – James Thierrée Darwin écosystème Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Pulsations – MO’S – James Thierrée Darwin écosystème, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bordeaux. Pulsations – MO’S – James Thierrée

du mardi 6 juillet au jeudi 8 juillet à Darwin écosystème

Février 2021. Lassé d’attendre sagement la réouverture promise, James Thierrée lance MO’S. Chantier musical sauvage, ouvrage festif d’élan et d’embrasement. Un concert-toupie-folle destiné au face à face avec le public. Et à « l’in-finition ». Car après tout , les lendemains qui chantent, c’est aujourd’hui.

Tarif plein : 20EUR | Tarif réduit : 15EUR | Tarif Carte jeune : 10EUR | Tarif enfant : gratuit | Tarif groupe : 16EUR

Février 2021. Lassé d’attendre sagement la réouverture promise, James Thierrée lance MO’S. Chantier musical sauvage, ouvrage festif d’élan et d’embrasement. Darwin écosystème 87 quai des Queyries, Bordeaux Bordeaux La Benauge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T22:00:00 2021-07-06T23:30:00;2021-07-07T22:00:00 2021-07-07T23:30:00;2021-07-08T22:00:00 2021-07-08T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Darwin écosystème Adresse 87 quai des Queyries, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Darwin écosystème Bordeaux