Théâtre Femina, le dimanche 11 juillet à 20:30

Camille vous invite à participer à un LALÀ. « Un LALÀ c’est quoi ? Ce n’est pas un spectacle. Ce n’est pas une chanson. C’est une expérience vibratoire collective. Un LALÀ, c’est chanter LALALA avec les mots qui sont LÀ et les gens qui sont LÀ Tous les humains sont les bienvenus. » Le LALÀLIVE sera suivi d’un temps d’échange avec Camille. Pour permettre à chacun de participer au LALÀ en toute sécurité, ce concert se déroulera dans le respecte des mesures barrières (port du masque, distanciation…).

Tarif plein : 20EUR | Tarif réduit : 15EUR | Tarif Carte jeune : 10EUR | Tarif enfant : gratuit | Tarif groupe : 16EUR

Expérience participative Théâtre Femina 10 rue de grassi, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-07-11T20:30:00 2021-07-11T22:00:00

