Saint-Paul-de-Serre Dordogne Saint-Paul-de-Serre Du 28 juillet au 1er août La compagnie

Florence Lavaud | Chantier Théâtre présente « PulsationS » ​Un projet expérimental et théâtral au long cours

Premier laboratoire de recherche du 23 juillet au 1er août 2021

Ouvert au public à partir du 28 juillet, tous les jours de 17h à 22h 6 artistes – 3 binômes – 1 règle du jeu

Cirque – Performance – Musique – Théâtre – Numérique

Au milieu des bois et des champs

Visible par l’enfance et la jeunesse Entrée libre

Apportez une fleur, un poème, un cadeau !

+33 6 82 15 03 61

