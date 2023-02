PULSATIONS COLLECTIF A4 LA 2DEUCHE, 22 février 2023, LEMPDES.

LA 2DEUCHE – MAIRIE DE LEMPDES (-PLATES-R-2020-003323) présente: ce spectacle Mise en scène Collectif A4 / Véronica MélisScénographie : Julien SilliauOn a précédemment vu les artistes de ce collectif dans les plus belles et les plus époustouflantes compagnies de cirque internationales.Ils étaient sur le plateau de la 2Deuche en mai dernier avec MUTE où l’ovation que le public leur avait adressé ne laissait aucun doute sur l’extrême qualité de leur propre univers circassien. Ils sont de retour avec leur nouvelle création et c’est, dans toute l’acception du terme, un soir de première !!! Sur scène, deux personnages donnent vie à un jeu de miroirs sans fin où le Collectif A4 explose la traditionnelle mise en scène circassienne pour laisser la place au continuum d’une poésie visuelle, chorégraphique. Deux corps racontent l’histoire d’un couple, explorent la relation avec tout ce qui nous garde en vie : l’amour, le besoin de l’autre, l’imagination, le courage, la résilience…Tout comme leur précédent opus ce spectacle est une quête esthétique. Le travail que ce collectif entreprend est essentiellement basé sur l’impact visuel et sonore, sur une recherche formelle du beau. Inspirée par le cinéma et la plastique des années 20, le théâtre d’objet, et les nouvelles technologies, cette pièce de cirque saura vous surprendre, vous amuser, vous émouvoir, vous bluffer.Un spectacle qui imprimera immanquablement de par sa beauté une réelle persistance rétinienne ! N° téléphone accès PMR : 04.73.83.74.78

LA 2DEUCHE LEMPDES Rue Alexandre Vialatte Puy-de-Dome

