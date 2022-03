Pulsation / Tremplin musical étudiant Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Après réception de l’ensemble des candidatures, le CROUS d’Aix MarseilleAvignon accompagné d’un jury de professionnels de la musique a sélectionné sur les 64 groupes candidats les 4 finalistes régionaux qui se produiront sur scène lors d’un concert gratuit au 6MIC, à Aix-en-Provence.

