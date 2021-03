En ligne Puls’Apéro virtuel – Webinar « Quelle stratégie commerciale pour trouver ses premiers clients ? » En ligne

—————————————————————————————————– oute l’équipe PULSALYS vous invite au Puls’Apéro virtuel – Webinar « Quelle stratégie commerciale pour trouver ses premiers clients ? » le vendredi 19 mars 2021 à 11h en visioconférence Ce Puls’Apéro virtuel format Webinar évoquera la stratégie commerciale et les actions à mettre en place pour trouver ses premiers clients. Vous aurez l’occasion d’échanger et de poser des questions aux différents intervenants qui témoigneront sur ces sujets afin de vous apporter des réponses et des conseils clés : * Thierry ALVERGNAT, Directeur conseil Leviers de croissance et digitalisation, CoHévo

* Pierre DE SOUSA, Fondateur et CEO de la startup Skilder

* D’autres intervenants à venir Nous souhaitons partager avec vous un moment convivial en échangeant autour de cette thématique.

Gratuit sur inscription

