PULSALYS – Puls’Apéro « Startups : boostez votre croissance en passant à l’international ! »

Puls’Apéro « Startups : boostez votre croissance en passant à l’international ! » ——————————————————————————— **Vendredi 18 mars à 11h en visioconférence** Ce Puls’Apéro virtuel format webinaire présentera plusieurs dispositifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutiennent le développement des startups à l’international. En premier lieu, une mise en lumière de **BigBooster**, le programme d’accélération des startups à l’international sera faite et évoquera notamment le bootcamp et les modalités de candidature. Un ancien lauréat de BigBooster témoignera sur son expérience passée. La plateforme digitale **Take-Off** qui met en relation les startups avec des partenaires à l’international sera également présentée. Vous aurez l’occasion d’échanger et de poser des questions à ces intervenants qui vous apporteront des réponses et des conseils clés : – **Jérémie BERTAUD,** Directeur du programme BigBooster – **Joachim BRESSAT**, Responsable de la plateforme Take-Off – **Valérie ATTUIL**, Chief Operating Officer de Mablink Bioscience Le but est de partager un moment convivial en échangeant autour de cette thématique.

Toute l’équipe PULSALYS vous invite au Puls’Apéro virtuel « Startups : boostez votre croissance en passant à l’international ! » le vendredi 18 mars 2022 à 11h en visioconférence. En ligne Auvergne Rhône-Alpes Ardèche

