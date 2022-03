PULP Festival 2022 La Ferme du Buisson, 8 avril 2022, Noisiel.

Les expositions créées pour le PULP Festival invitent à une immersion dans l’univers onirique de Fanny Michaëlis et dans les œuvres les plus intimes de Lorenzo Mattotti. Elles convient également les spectateurs à plonger dans la vie d’Andy Warhol à travers l’impressionnant travail graphique de Typex. Enfin, l’exposition Femzine s’intéresse au féminisme dans tous ses aspects à travers la presse bande dessinée underground et les fanzines. Dans une performance musicale et dessinée originale, Dominique A, Stéphan Oliva et Philippe Dupuy donnent corps à leur dialogue sur les croisements entre la musique et le dessin. Émilie Capliez et son équipe s’emparent du Little Nemo de Winsor McCay pour créer un conte musical coloré et fantastique. L’auteure Loo Hui Phang orchestre une partie de cache-cache amoureux dansé et dessiné. Le week-end du festival s’anime grâce à de nombreux autres rendez-vous : du cinéma, des rencontres avec les auteurs, des activités pour les enfants (mais pas seulement) et l’incontournable grande librairie. Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, le PULP Festival se veut plus foisonnant et optimiste que jamais. Vive le 9e art, vive le PULP Festival !

Pass’expos tarif unique pour 1 journée valable pour toutes les expositions 5 € Spectacle à l’unité plein 18 € réduit 14 € buissonnier 10 € étudiant 5 € enfant 4 € + spectacle supplémentaire 5 €, 4 € (enfant), 2 € (Buissonnier)

Cette année encore, metteur.euses en scène, musicien.nes, chorégraphes et cinéastes s’emparent du vocabulaire et de l’imaginaire de la bande dessinée pour inventer de nouvelles formes d’expression.

