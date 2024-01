SALON ARTISANAL Centre socio culturel Pulnoy, dimanche 17 mars 2024.

SALON ARTISANAL Centre socio culturel Pulnoy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Trente artisans et artistes spécialisés dans les métiers d’art les plus divers présenteront et vendront leurs créations.Tout public

0 EUR.

Centre socio culturel 2 rue du golf

Pulnoy 54425 Meurthe-et-Moselle Grand Est



L’événement SALON ARTISANAL Pulnoy a été mis à jour le 2024-01-16 par DESTINATION NANCY