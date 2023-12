Réveillon du Nouvel An au Pullman Bordeaux Lac Pullman Bordeaux Lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Réveillon du Nouvel An au Pullman Bordeaux Lac Pullman Bordeaux Lac Bordeaux, 31 décembre 2023 18:30, Bordeaux. Réveillon du Nouvel An au Pullman Bordeaux Lac 31 décembre et 1 janvier Pullman Bordeaux Lac Tarif : 180 €. En cette période de célébration, nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée du Nouvel An au Pullman Bordeaux Lac, une expérience unique conçue pour marquer le début de l’année de manière élégante et inoubliable. Programme de la soirée Arrivée à 19h30 : Soyez accueillis avec une coupe de champagne, prélude à une soirée pleine de festivités.

20h30 : Repas Gastronomique : Plongez dans un voyage culinaire avec un menu d’exception à 180 euros par personne. Chaque plat est une invitation à savourer l’instant et à célébrer la gastronomie.

Minuit : Une autre coupe de champagne pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année, entourés de vos proches et de l’ambiance chaleureuse du Pullman Bordeaux Lac. Finissez en beauté avec : 2 tickets boissons pour prolonger la fête lors de notre soirée dansante enflammée par les rythmes endiablés d’un DJ. Pullman Bordeaux Lac Avenue Jean Gabriel Domergue Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/soiree-pullman-bordeaux-lac »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T19:30:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

2023-12-31T19:30:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

2024-01-01T00:00:00+01:00 – 2024-01-01T04:30:00+01:00

