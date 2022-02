Pulcinella & Maria Mazzotta L’alpilium, 26 mars 2022, Saint-Rémy-de-Provence.

Pulcinella et Maria Mazzotta | Musique du monde Quand Maria Mazzotta, figure emblématique des Pouilles, « la voix d’or du sud de l’Italie » selon Radio FIP, rencontre l’univers enflammé du quartet Toulousain…. Voilà une formation qui a fait parler d’elle en cette année 2021. Programmée dans de prestigieux festivals comme Jazz à vienne ou Jazz sous les pommiers, elle séduit tous les publics grâce à un répertoire énergique où tarentelles entêtantes côtoient valses frénétiques, jazz endiablé et rythme des Balkans. Cette fusion musicale salvatrice est sublimée par la voix chaude et puissante de Maria Mazzotta. Une entente complice dont le liant est la pizzica, danse mystique invitant à libérer les corps et les esprits ! A propos de Maria Mazzotta sur son précédent album : TTT « Son (nouveau) répertoire (l’album bien nommé Amoreamaro) fait honneur à sa voix magnifique, rodée aux folles transes des Pouilles, comme aux passions balkaniques les plus déchirantes : passionnément romantique, gorgé de mélancolie autant que de folie, il provoque et enivre, aux frontières de la transe. Télérama Buffet italien à partir de 19h sur réservation 06 29 19 69 78 ──────── Informations pratiques ────────── Durée : 1h15 Plein tarif : 22€ | abonné : 15€ | groupes : 14€ | réduit : 10€ | Pour se restaurer : le food truck O’Max Fresh est présent Spectacle conseillé à partir de 12 ans

De 10 à 22€

L’alpilium 1 Lotissement Blanchin, 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône



