**Une rencontre inédite entre Maria Mazzotta, l’une des voix les plus emblématiques de la région des Pouilles et Pulcinella, quartet explosif toulousain, polymorphe et sans frontières.** [Découvrez le groupe en studio](https://www.youtube.com/watch?v=bmrOxUt0G6o&feature=youtu.be) Ensemble, ils forment un quintette à la fabuleuse expressivité liant la voix chaleureuse et puissante de la chanteuse à la musique jazz, transversale et volontiers enflammée des Pulcinella. Imaginez alors un fil allant de Toulouse à Lecce en passant par Tirana et des allers-retours incessants entre ces trois cités méridionales. Ce fil, c’est la pizzica, transe du sud de l’Italie créée par les femmes pour soigner les piqûres de tarentule, et se libérer de l’oppression du patriarcat. Dans ce concert aux sonorités multiples se côtoient tour à tour tarentelles hypnotiques, sonorités albanaises, jazz espiègle et valses frénétiques. À vos valises, en un refrain, Pulcinella et Maria Mazzotta vous emmènent en voyage au bout du monde! − **Compagnie Pulcinella / L’Autre** Voix, tamburello Maria Mazzotta Saxophones, flûte, glockenspiel, clavier Armon, voix Ferdinand Doumerc Batterie Pierre Pollet Accordéon, orgue, voix Corentin Restif Contrebasse Jean-Marc Serpin − **Dimanche 20 mars** 17h − Salle Barrault Tarifs de 5€ à 25€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h15 Cette proposition artistique de la Scène nationale d’Orléans reçoit le soutien du Crédit Mutuel

