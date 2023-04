Les délices de Tokyo Foyer Rural, 5 mai 2023, Pujols-sur-Ciron.

Connaissez-vous les DORAYAKIS ? Ce sont des pâtisseries traditionnelles japonaises faites de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits.

Le merveilleux film de Naomi Kawase met en scène Sentaro, qui confectionne et vend des dorayakis dans un petit quartier de Tokyo, rue des Cerisiers. Son échoppe ronronne avec sa clientèle habituelle d’écolières et de voisins. Jusqu’au jour où apparaîtra Tokue, une vieille dame qui connaît « la voix des haricots »…

Si « Les délices de Tokyo » est un bonbon de délicatesse et d’humanité, il est bien sûr une invitation à la gourmandise et à la dégustation ! C’est pourquoi, pendant le moment d’un verre que nous partagerons après la projection, nous aurons le plaisir de vous faire goûter une spécialité pâtissière et artisanale japonaise fourrée de ces fameux haricots rouges confits .

Venez donc nombreux partager ces délices avec nous le 05/05.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

Foyer Rural Lieu dit Le Bourg

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Do you know DORAYAKIS? They are traditional Japanese pastries made of two pancakes filled with candied red bean paste.

Naomi Kawase’s wonderful film features Sentaro, who makes and sells dorayaki in a small district of Tokyo, Cherry Tree Street. His shop hums along with his usual clientele of schoolgirls and neighbors. Until the day when Tokue, an old lady who knows « the voice of the beans », appears?

If « The Delights of Tokyo » is a sweet of delicacy and humanity, it is of course an invitation to gluttony and tasting! That is why, during the moment of a drink that we will share after the projection, we will have the pleasure to make you taste a Japanese pastry speciality filled with these famous candied red beans.

Come and share these delights with us on 05/05

¿Conoce los DORAYAKIS? Son pasteles tradicionales japoneses compuestos por dos tortitas rellenas de pasta de judías rojas confitada.

La maravillosa película de Naomi Kawase presenta a Sentaro, que elabora y vende dorayaki en un pequeño barrio de Tokio, la calle de los Cerezos. Su tienda funciona con su clientela habitual de colegialas y vecinos. Hasta el día en que aparece Tokue, una anciana que conoce la « voz de las judías »..

Si « Las delicias de Tokio » es un dulce manjar de delicadeza y humanidad, ¡es, por supuesto, una invitación a la gula y a la degustación! Por eso, durante la copa que compartiremos después de la proyección, tendremos el placer de hacerle degustar una especialidad de pastelería y artesanía japonesa rellena de estas famosas judías rojas confitadas.

Venga a compartir estas delicias con nosotros el 05/05

Haben Sie schon einmal von DORAYAKIS gehört? Das ist ein traditionelles japanisches Gebäck aus zwei Pfannkuchen, die mit einer Paste aus kandierten roten Bohnen gefüllt sind.

Der wunderbare Film von Naomi Kawase handelt von Sentaro, der in der Kirschbaumstraße in Tokio Dorayakis herstellt und verkauft. Sein Laden brummt mit seiner Stammkundschaft aus Schulmädchen und Nachbarn. Bis eines Tages Tokue auftaucht, eine alte Dame, die « die Stimme der Bohnen » kennt

Wenn « Die Köstlichkeiten von Tokio » ein Bonbon aus Feingefühl und Menschlichkeit ist, dann ist es natürlich auch eine Einladung zum Schlemmen und Probieren! Deshalb freuen wir uns, Ihnen bei einem Umtrunk nach der Vorführung eine japanische Konditoreispezialität mit den berühmten kandierten roten Bohnen anbieten zu können.

Kommen Sie am 05.05. zu uns, um diese Köstlichkeiten mit uns zu teilen

