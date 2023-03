La belle aventure de l’oeil du Ciron continue ! Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron Catégories d’Évènement: 33210

Pujols-sur-Ciron

La belle aventure de l’oeil du Ciron continue !, 24 mars 2023, Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron. La belle aventure de l’oeil du Ciron continue ! EUR Foyer Rural Pujols-sur-Ciron 33210

2023-03-24 – 2023-03-24 Pujols-sur-Ciron

33210 Pujols-sur-Ciron . EUR 3 Projection du film de Jacques Audiard « de battre mon coeur s’est arrêté » À 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l’immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à croire qu’il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu’il rêvait de devenir, à l’image de sa mère.

Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition. Le film sera présenté avant sa projection et suivi d’un verre. Projection du film de Jacques Audiard « de battre mon coeur s’est arrêté » À 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l’immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à croire qu’il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu’il rêvait de devenir, à l’image de sa mère.

Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition. Le film sera présenté avant sa projection et suivi d’un verre. Oeil du Ciron

Pujols-sur-Ciron

dernière mise à jour : 2023-03-10 par

Détails Catégories d’Évènement: 33210, Pujols-sur-Ciron Autres Lieu Pujols-sur-Ciron Adresse Foyer Rural Pujols-sur-Ciron 33210 Ville Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron Departement 33210 Tarif EUR Lieu Ville Pujols-sur-Ciron

Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron 33210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pujols-sur-ciron pujols-sur-ciron/

La belle aventure de l’oeil du Ciron continue ! 2023-03-24 was last modified: by La belle aventure de l’oeil du Ciron continue ! Pujols-sur-Ciron 24 mars 2023 33210 Foyer Rural Pujols-sur-Ciron 33210 Pujols-sur-Ciron

Pujols-sur-Ciron Pujols-sur-Ciron 33210