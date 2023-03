Artisanat d’art à Pujols le haut Pujols, 1 avril 2023, Pujols.

Artisanat d’art à Pujols le haut 1 et 2 avril Pujols

Dans l’un des plus beaux villages de France et site incontournable du Lot et Garonne vous pourrez venir admirer les réalisations de nos artisans d’art locaux et la démonstration de leurs savoir faire les 1er et 2 avril 2023.

Le village de Pujols est perché sur une colline dominant la vallée du Lot, cette ancienne place forte albigeoise a traversé les siècles et les guerres en conservant son caractère médiéval : vestiges des enceintes et du château, portes fortifiées. Outre le charme de ses maisons à colombages, le village possède deux édifices religieux, l’église Saint-Nicolas consacrée au culte et l’église Sainte-Foy décorées de fresques du XVIe siècle.

L’association « Les Amis de PUJOLS » oeuvre à la promotion et à l’animation de cette petite cité et lors des prochaines Journées Européennes, elle donne aux métiers d’art la possibilité de jouer dans cet espace particulier.

Sur le week-end se mettront en place une exposition et des démonstrations avec notamment la présence d’un ferronnier-forgeron qui présente son travail sur sa forge ambulante. L’occasion d’un beau moment qui associe la découverte d’un lieu, de métiers et de ceux qui l’exercent avec créativité.

Pujols salle du palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chrisrampnoux@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00

Cuir Céramiste Photographe Façades à plat Fer Forge Bijoux fantaisies Ferronnerie d’art Photos Restauration meuble Peintures sur verre Céramique faïence raku Sculptures bronze Couture Création de chapeaux Mosaïques

Christian Rampnoux