Cluedo Géants Halle, 25 juillet 2023, Pujols.

Saurez-vous dénouer les intrigues des Cluedo géants présentés par la compagnie théâtrale Paradoxales ?!

En partenariat avec le Musée de Gajac, les Archives municipales et l’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.

Durée : 1h30 à 2h

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . EUR.

Halle Place Saint-Nicolas

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Can you unravel the intrigues of the giant Cluedo presented by the Paradoxales theater company?

In partnership with the Gajac Museum, the Municipal Archives and the Tourist Office of Grand Villeneuve.

Duration: 1h30 to 2h

Reservation required, limited number of places.

¿Puede desentrañar las intrigas del Cluedo gigante presentado por la compañía de teatro Paradoxales?

En colaboración con el Museo Gajac, los Archivos Municipales y la Oficina de Turismo del Grand Villeneuvois.

Duración: de 1h30 a 2h

Reserva obligatoria, número de plazas limitado.

Können Sie die Intrigen der riesigen Cluedos, die von der Theatergruppe Paradoxales präsentiert werden, entschlüsseln?!

In Partnerschaft mit dem Musée de Gajac, dem Stadtarchiv und dem Office de Tourisme du Grand Villeneuvois.

Dauer: 1,5 bis 2 Stunden

Reservierung erforderlich, begrenzte Platzzahl.

