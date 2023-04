Visites incontournables – Les bourgs castraux et ecclésiaux Halle, 12 juillet 2023, Pujols.

Durant le Moyen Age, les « princes » de la terre se disputent les possessions, dès la fin de la Croisade contre les Albigeois et durant la guerre de Cent ans. De nombreux bourgs castraux et ecclésiaux sont ainsi établis.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

Halle Place Saint-Nicolas

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the Middle Ages, the « princes » of the land competed for possessions, from the end of the Crusade against the Albigensians and during the Hundred Years War. Many castles and ecclesiastical towns were established.

Duration : 1h30

Reservation required, limited number of places.

Durante la Edad Media, los « príncipes » de la tierra compitieron por las posesiones, desde el final de la Cruzada contra los albigenses y durante la Guerra de los Cien Años. Se crearon así numerosas ciudades castellanas y eclesiásticas.

Duración: 1h30

Reserva obligatoria, número de plazas limitado.

Während des Mittelalters streiten sich die « Fürsten » des Landes um die Besitzungen, seit dem Ende des Kreuzzugs gegen die Albigenser und während des Hundertjährigen Krieges. Dabei werden zahlreiche kastralen und kirchlichen Ortschaften gegründet.

Dauer: 1,5 Stunden

Reservierung erforderlich, begrenzte Platzzahl.

Mise à jour le 2023-03-02 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47