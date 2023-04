Rencontre avec Xavier PELLIZZARI Chemin du Tour de Ville, 11 mai 2023, Pujols.

Rencontre avec Xavier PELLIZZARI dans le cadre de son exposition sur l’Ukraine, témoignage et débat..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . EUR.

Chemin du Tour de Ville Eglise Sainte Foy

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meeting with Xavier PELLIZZARI in the context of his exhibition on Ukraine, testimony and debate.

Encuentro con Xavier PELLIZZARI en el marco de su exposición sobre Ucrania, testimonio y debate.

Treffen mit Xavier PELLIZZARI im Rahmen seiner Ausstellung über die Ukraine, Erfahrungsbericht und Diskussion.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47